Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ereignisse im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Alsfeld (ots)

1. Verkehrsunfallflucht in Alsfeld

ALSFELD - Am Dienstag (02.05.203) kam es auf dem Parkplatz der Katholischen Kirche in Alsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Parkflächen des Parkplatzes der Katholischen Kirche. Vermutlich beim Ein-/Ausparken kollidierte dieser mit einem dort bereits geparkten weißen Tesla Model 3. Bei dem Tesla wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Der derzeit unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2. Verkehrsunfallflucht in Alsfeld

ALSFELD - Am Donnerstag (04.05.2023) kam es auf dem Parkplatz der Raiffeisen in Alsfeld, Grünberg Str. 52 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Parkflächen des Parkplatzes des Verwaltungsgebäude der Raiffeisen Waren in Alsfeld. Vermutlich beim Ein-/Ausparken kollidierte dieser mit einem dort bereits geparkten schwarzen Audi A4 Avant. Bei dem Pkw Audi wurde der hintere rechte Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

3. Arbeitsunfall - L3343 - Appenrod/Dannebrod HOMBERG/OHM - Am Freitag (05.05.2023) kam es auf der Autobahnbaustelle der BAB A49 zu einem Arbeitsunfall. Beim Umsetzen eines Kranfahrzeugs brach nach bisherigen Ermittlungen ein Gegengewicht des Kranauslegers ab. Der Mobilkran stürzte dadurch in einen vorbeifahrenden Erdaushub transportierenden baustelleneigenen Ackerschlepper. Der Fahrzeugführer des Ackerschleppers verletzte sich hierbei leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Das Amt für Arbeitsschutz des RP Gießen wurde hinzugezogen.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell