POL-NI: E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Bückeburg (ots)

Ein 24jähriger Bückeburger ist am Mittwoch gegen 03.15 Uhr einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der Bergdorfer Straße in Bückeburg aufgefallen, weil er mit einem unbeleuchteten E-Scooter unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten körperliche Merkmale einer eventuellen Drogenbeeinflussung bei dem 24jährigen fest. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte diesen Verdacht, zudem gab der Bückeburger den Drogenkonsum an der Kontrollstelle zu.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Drogenutensilien, die beschlagnahmt wurden.

Nach einer Blutprobenentnahme ist dem Bückeburger vorerst das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt worden.

Die Polizei Bückeburg hat ein Strafverfahren wegen Führen eines E-Scooters unter Drogeneinfluss eingeleitet.

