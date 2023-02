Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährliche Körperverletzung

Bückeburg (ots)

(ma)

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg bittet um mögliche Zeugenangaben zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Dienstag gegen 18.20 Uhr auf der Wallstraße in Bückeburg zugetragen hat.

Die beiden Geschädigten, zwei Mindener Bürger im Alter von 42 und 17 Jahren, waren auf der Wallstraße auf dem Weg zu ihrem geparkten Auto. Am Fahrzeug angekommen wurde den Mindenern von zwei unbekannten männlichen Tätern unvermittelt mit Reizstoffsprühgeräten in die Gesichter gesprüht.

Die mit vermutlich FFP-2 maskierten Täter sprachen kein Wort, stellten keine Forderungen und flüchteten nach der Sprühattacke zu Fuß in Richtung Lange Straße, wobei ein Täter in Richtung Obertorstraße und der andere in Richtung Stadtkirche lief.

Es ist anzunehmen, dass sich die Täter auf der Wallstraße länger aufgehalten haben könnten und auf die Geschädigten warteten. Der 42jährige ist durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt worden und musste anschließend für weitere Untersuchungen in die Augenklinik nach Hannover gebracht werden. Der 17jährige blieb unverletzt.

Zu den Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Beide Männer, die schwarz gekleidet waren, werden auf ca. 20-25 Jahre geschätzt. Vermutlich trugen die Unbekannten zwei schwarze FFP-2 Masken bei der Tatausübung. Einer der Täter hatte bei einer geschätzten Größe von 180 cm eine sehr dünne Statur und ist vermutlich Bartträger. Der zweite Täter wies eine Körpergröße von ca. 170-175cm auf.

Zeugen, die Angaben zu Tat machen können, wenden sich bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell