POL-NI: Stöckse - Flüchtender BMW-Fahrer gefasst - Polizei sucht möglicherweise gefährdeten Spaziergänger

(KEM) Gestern, den 22.02.2023, hat die Polizei Nienburg in Stöckse einen 23-jährigen BMW-Fahrer gefasst, der sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit einer Polizeikontrolle zu entziehen versuchte. Die Polizei ermittelt gegen den Stadthäger u.a. wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zudem wird ein Fußgänger gesucht, an dem der BMW-Fahrer und die Polizei vorbeigefahren sind.

Der BMW fiel den Polizeibeamten gegen 16.20 Uhr in Stöckse auf. An diesem waren abgelaufene Kurzzeitkennzeichen angebracht. Der Fahrzeugführer versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit vom Hanslohweg in Richtung Feldmark/Wald flüchtete. Die Polizisten mussten ihrerseits selbst zeitweise über 130km/h fahren, um das Fahrzeug zu verfolgen. Dennoch entstand zeitweise sogar größerer Abstand zu dem Fahrzeug.

Nach über 3km Verfolgung stoppte der BMW. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest war positiv, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme anordneten, die im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Die Beamten haben beobachtet, dass der BMW an einem Spaziergänger vorbeifahren ist, konnten aufgrund des zu der Zeit großen Abstands jedoch nicht erkennen, ob dieser durch den BMW gefährdet wurde. Er wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter 05021/97780 in Verbindung zu setzen.

