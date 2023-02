Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hannover/Nienburg - Öffentlichkeitsfahndung: Computerbetrüger gesucht

Nienburg (ots)

Die Polizei fahndet seit dem 22.02.2023 mit Bildern nach einem Unbekannten, der seit dem 23.09.2022 mit Komplizen mehrere Computerbetrügereien in Niedersachsen begangen haben soll. Daher wird die Bevölkerung gebeten, bei der Öffentlichkeitsfahndung mitzuhelfen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover wird nach drei Männern gefahndet, die seit dem 23.09.2022 mit einer zuvor entwendeten Kontokarte an Bankautomaten Geld abhoben oder in Geschäften und Tankstellen Waren kauften. Insgesamt sind der Polizei bislang 23 Taten bekannt, von denen sieben in Hannover, zwei in der Wedemark und zwölf weitere im Landkreis Vechta, Landkreis Nienburg, Frankfurt und Polen stattfanden. Die Schadenshöhe der bislang erbeuteten Gelder beziffern die Ermittler auf etwa 22.500 Euro.

Nun fahndet die Polizei mit Bildern nach einem der mutmaßlichen Computerbetrüger. Er ist bei den Taten zumeist in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes. Dieser Mittäter ist etwa 1,75 Meter groß, auffallend hager und oft mit einem gelben Cap und einer blauen Jacke bekleidet. Außerdem fungiert ein dritter Komplize bei den Betrügereien als Fahrer. Zu ihm liegt keine detaillierte Beschreibung vor.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 entgegen. /desch, aw

