Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 05.02.23

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wohnmobil ausgebrannt - Offenbach/Tempelsee

Mit einem Großaufgebot ist am Sonntag Morgen die Offenbacher Feuerwehr in die Gerhart-Hauptmann-Straße ausgerückt. Ein Wohnmobil ist dort in Vollbrand geraten. Ein Carport und Gartenmöbel, sowie die Fenster eines Wohnhauses wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Löschen des Brandes schätzt die Feuerwehr den Gesamtschaden auf ca. 250.000.- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Laut ersten Ermittlungen der Polizei ist der Brand wohl durch einen technischen Defekt entstanden.

Offenbach am Main, 05.02.23, Bamberg, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell