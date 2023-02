Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fünf Unfälle mit acht Fahrzeugen - Main-Kinzig-Kreis; Autodiebe in Dreieich; Zeugensuche nach Raub in Offenbach;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zwei Tatverdächtige nach Raub vorläufig festgenommen - Offenbach

(fg) Nach einem Raub vor einem Einkaufsmarkt in der Landgrafenstraße nahmen Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag zwei 16 Jahre alte Jugendliche vorläufig fest. Gegen 16.50 Uhr verließ ein 72 Jahre alter Mann nach seinem Einkauf den Supermarkt (Bereich 30er-Hausnummern). Aus einer Gruppe von vier Personen sollen zwei den Offenbacher festgehalten und mit einem Reizstoffsprühgerat angegangen haben. Nachdem sie eine Schachtel Zigaretten geraubt hatten, flohen sie. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Die beiden 16-Jährigen mussten mit zum Polizeirevier, wo sie unter anderem eine Blutprobe abgeben mussten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an. Zeugen, die Hinweise zum Raub geben können, melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Frau mit Rollator wird Opfer eines versuchten Straßenraubes - Heusenstamm

(jm) Eine Fußgängerin wurde bereits am vorletzten Samstag (21.01.2023) in der Kolpingstraße Opfer eines versuchten Straßenraubes. Gegen 18 Uhr war die 80 Jahre alte Dame mit ihrem vollbeladenen Rollator (jeweils rechts und links hing eine Einkauftasche) in Richtung Herderstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen trat in Höhe eines Stichweges der etwa 1,70 Meter große und schlanke Unbekannte von hinten an die betagte Dame heran. Der Täter soll die Frau zu Boden gerissen und körperlich angegangen haben. Sodann durchsuchte er den Rollator nach Wertgegenständen. Als er eine Weinflasche aus dem Rollator nahm, hinderte ihn die Rentnerin daran, sodass die Flasche zu Boden fiel. Daraufhin machte sich der Mann, der dunkel gekleidet war sowie eine Schildkappe trug, aus dem Staub. Bei dem Vorfall erlitt die Dame Abschürfungen und Verletzungen an der Nase. Die Anzeigenerstattung erfolgte erst am Mittwoch dieser Woche (1. Februar), weshalb die Kripo nun nach Zeugen des Vorfalls sucht. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Autodiebe stahlen Land Rover Sport - Dreieich/Buchschlag

(jm) Autodiebe stahlen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Straße "Hengstbachanlage" einen geparkten Jaguar Land Rover. Der hochwertige schwarze Range Rover Sport, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 17.30 und 9.20 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Fünf Unfälle mit acht Fahrzeugen - Main-Kinzig-Kreis

(neu) Nach der Irrfahrt eines 32-Jährigen aus Bad Soden-Salmünster am Donnerstagnachmittag im Main-Kinzig-Kreis konnte die Polizei mittlerweile eine erste Schadenbilanz ziehen: Demnach war der Mann in insgesamt fünf Unfälle verwickelt, wobei acht Fahrzeuge demoliert wurden. Zudem wurde bei einem Zusammenstoß im Hanauer Stadtteil Lamboy ein 41 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Die gesamten Unfallschäden werden auf rund 30.000 Euro geschätzt. Nach wie vor unklar ist das Motiv des 32-Jährigen. Bislang liegen keine brauchbaren Hinweise vor, warum er die Unfälle verursachte und einfach weiterfuhr. Die Auswertung der Blutprobe soll nun einen möglichen Erklärungsansatz liefern. Der Bad Sodener wurde nach den polizeilichen Maßnahmen aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen einer Reihe von Unfallfluchten ermittelt.

Offenbach, 03.02.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell