Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup: Festnahme nach Bedrohung

Süderbarup (ots)

Am Sonntagnachmittag (15.01.23) erhielt die Polizei gegen 17:00 Uhr darüber Kenntnis, dass ein Mann in einem Haus in Süderbrarup seine Familie mit einem Messer bedrohen würde. Zuvor soll er seine Frau geschlagen haben. Es wurden starke Polizeikräfte, darunter das Spezialeinsatzkommando, an den Einsatzort gesandt.

Gegen 20:30 Uhr verließ der 44-jährige Mann das Haus und wurde festgenommen. Seine Ehefrau und die drei kleinen Kinder wurden unversehrt angetroffen.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell