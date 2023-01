POL-FL: Struckum: Zeugensuche nach Unfall und Verkehrsgefährdung

Flensburg (ots) - Am Mittwoch (11.01.23) wurde in Frankreich der Tatverdächtige des Tötungsdeliktes in der Harrisleer Straße in Flensburg vom 19.12.22 festgenommen. Der 23-jährige Mann befand sich seit der Tat auf der Flucht. Gegen ihn wurde bereits kurz nach der Tat ein internationaler Haftbefehl erlassen, der ...

mehr