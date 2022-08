POL-BO: Unfall in Herne: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Bochum (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag, 6. August, in Bochum-Harpen gekommen. Eine 79-Jährige musste ins Krankenhaus. Gegen 11.15 Uhr fuhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Bochum auf dem Wiemannskamp in Richtung Castroper Hellweg. Als sie in den Kreisverkehr zum Harpener Feld einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden ...

mehr