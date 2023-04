Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht

Attendorn / Olpe (ots)

Am Montag (3. April) hat sich gegen 21:50 Uhr auf der Biggeseestraße (K 17) ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ereignet. Ein Zeuge meldete, dass er zu dem Zeitpunkt die Straße in Richtung Olpe befuhr. In Höhe eines Wanderparkplatzes seien plötzlich zwei Fahrzeug-Gummireifen unmittelbar vor sein Fahrzeug auf die Fahrbahn geworfen worden. Der Autofahrer konnte auf die Gegenfahrbahn ausweichen, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam. Anschließend sah er, dass sich zwei Personen, mutmaßlich Männer, von der Örtlichkeit in Richtung Neger entfernt haben. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung, die jedoch ergebnislos verlief.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Zeugen. Diese wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4112.

