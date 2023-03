Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230319-1: Bäckereibesuch mal anders - Betrunken und ohne Führerschein

Bergheim (ots)

Am Samstagmorgen (18.03.2023) kam es gegen 08:00 Uhr auf dem Hubertusplatz zu einem scherbenreichen Unfall. Zum Glück wurde niemand verletzt, als ein Autofahrer in das Schaufenster einer gut besuchten Bäckerei fuhr. Zeugen berichteten, dass sie in der Schlange der Bäckerei warteten als es plötzlich krachte und das Fenster zerbrach. Der Fahrer eines Ford Fiesta hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war über den Gehweg in das Schaufenster gefahren, welches komplett zerbrach. Der Fahrer aus Bergheim gab der Polizei gegenüber an, dass er eigentlich auf dem Weg zu eben dieser Bäckerei war. Ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Seinen Führerschein hat die Polizei nicht sichergestellt. Der Fahrer hat nämlich gar keinen. Er muss sich nun einem Strafverfahren stellen und für den verursachten Schaden geradestehen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell