Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Betriebsgebäude

Wenden (ots)

Ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße "Am Daßenborn" in Hünsborn hat sich Samstagabend (1. April) zwischen 21:50 Uhr und 22:30 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu den Büroräumen, indem sie mehrere Türen aufhebelten beziehungsweise beschädigten. Bei der Sachverhaltsaufnahme stand noch nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen hatten. Eine Videoeinrichtung wurde zudem beschädigt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Es entstand ein Sachschaden im mittleren, vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell