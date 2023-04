Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Pkw bei Auffahrunfall beschädigt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag (31. März) gegen 16:10 Uhr auf der L 512 kurz hinter der Autobahnbrücke der A 45 ereignet. Dabei befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Olpe. Vor ihm befanden sich zwei weitere Autofahrer (27 und 32 Jahre). Der Verkehr verlief zum Unfallzeitpunkt zähfließend ("Stop-and-Go"). Der 32-Jährige fuhr dabei auf das vor ihm fahrende Auto des 27-jährigen Pkw-Fahrers auf. Durch den Aufprall wurde dessen Fahrzeug noch in den vorausfahrenden Pkw geschoben. Der 27-Jährige klagte bei der Unfallaufnahme über Rückenschmerzen. Er wollte sich bei Bedarf eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der im insgesamt fünfstelligen Eurobereich lag.

