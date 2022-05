POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 12.05.2022

Goslar (ots) - GS- Jerstedt - Einbruch in Einfamilienhaus Bislang unbekannte Täter drangen am 10.05.2022, zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Borsigstraße ein. Obwohl die Räumlichkeiten betreten und durchwühlt wurden, ließen die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld und Wertgegenstände in der Wohnung zurück. Der ...

