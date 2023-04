Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 61-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Montag (3. April) hat sich gegen 07:20 Uhr auf der B 55 in Bilstein ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrollerfahrers ereignet. Dabei befuhr der 61-Jährige die Straße "Freiheit" in Richtung Olpe. Er beabsichtigte dann, in die Straße "Mühlenteich" einzubiegen. Im Einmündungsbereich rutschte er auf der zu diesem Zeitpunkt winterglatten Fahrbahn mit seinem Motorroller weg. Er stürzte mitsamt des Rollers und zog sich Verletzungen am Oberkörper zu. Der 61-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

