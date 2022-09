Gernsheim/L3112 (ots) - Nachdem es am Sonntagnachmittag (4.9.) auf einem Radweg entlang der Landstraße 3112 zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern kam (wir haben berichtet), ist der 48-jährige Pedelecfahrer aufgrund seiner schweren Verletzungen am Montagmittag (5.9.) in einer Klinik verstorben. Die Ermittlungen ...

