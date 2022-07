POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim (19/2907)

Speyer (ots) - Am 29.07.2022 gegen 11:25 Uhr parkte eine Fahrerin ihren PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Auestraße in Speyer und überprüfte am Heck des Fahrzeuges die Anhängerkupplung, als sich ein männlicher Täter durch die geöffnete Scheibe der Fahrertür in den PKW lehnt, um an die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche zu gelangen. Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde die Fahrerin ...

mehr