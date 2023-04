Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Finnentrop (ots)

Am Montag (3. April) hat sich gegen 07:55 Uhr ein Auffahrunfall auf der Hauptstraße in Heggen ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Dabei befuhr zunächst ein 38-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Finnentrop. Vor ihm befand sich ein verkehrsbedingt wartendes Auto mit zwei Insassen. Der 38-Jährige nahm das stehende Fahrzeug nicht wahr und fuhr auf dieses auf. Durch den Aufprall wurden der 55-jährige Fahrer und seine 51-jährige Beifahrerin verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

