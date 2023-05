POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Unfall mit Fahrrad

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (03.05.), um 7.45 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger aus Rotenburg/F. mit seinem Fahrrad den Kreuzungsbereich und wollte die Rechtsabbiegerspur Dippelstraße in Richtung Reichsstraße überqueren. An der Ampel stand eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und bog von der Dippelstraße kommend nach rechts in die Reichsstraße ab. Zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Pkw barst die Fensterscheibe der Fahrertür. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. Am Donnerstag (04.05.), in der Zeit von 7:10 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Jahnstraße in Kirchheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wendete am Vormittag ein Pkw in einer Einfahrt und beschädigte dabei offensichtlich ein Garagentor. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Audi A4 oder A6 handeln. Der unbekannte Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

