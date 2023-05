Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Holzdiebstahl - Gefährliche Körperverletzung

Fulda (ots)

Holzdiebstahl

Ebersburg. Unbekannte entwendeten zwischen Montag (01.05.) und Dienstagabend (02.05.) einen Holzpolter mit rund zwölf Festmetern Fichtenholz von einem Parkplatz zwischen Weyhers und Ried. Die Stämme waren auf circa fünf Meter Länge geschnitten und mit blauer Farbe folgendermaßen beschriftet: Maßnahme-Nr. 1131158, Losnummer: 555, Polter: 13. Einige Stämme waren außerdem stirnseitig mit einem orangefarbenen "X" gekennzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des Holzpolters ein professioneller Holz-Lkw benutzt wurde. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Freitag (05.05.) kam es in der Bahnhofstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen war dort ein 20-jähriger Mann aus Fulda gegen 1.30 Uhr mit zwei Begleitern zu Fuß unterwegs, als ihnen zwei Personen entgegenkamen. Der 20-Jährige sprach einen der beiden auf seine Eintracht Frankfurt Fan-Jacke an, woraufhin dieser eine Glasflasche in Richtung des Fuldaers warf. Dieser wurde am Kopf getroffen und dabei leicht verletzt. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Geschädigte beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, circa 180 cm groß, schlank, trug eine weiße Eintracht Frankfurt Fan-Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell