Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

81-Jährige leicht verletzt

Fulda. Am Mittwoch (03.05.) kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand. Ein 89-jähriger Peugeot-Fahrer aus Fulda befuhr mit seiner 81-jährigen Beifahrerin die Straße "An den Höfen" und hielt dort am linken Fahrbahnrand um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Aus bislang unklarer Ursache, vermutlich indem er vom Bremspedal auf das Gaspedal rutschte, setzte der 89-Jährige das Fahrzeug wieder in Bewegung. Hierbei touchierte er einen vor ihm parkenden Audi eines 53-jährigen aus Fulda, an dessen Fahrzeugheck. Der Audi wurde um 90 Grad mit der Fahrzeugfront gegen eine Hauswand geschoben. Der Peugeot prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Laterne und kam wenige Meter weiter zum Stehen. Die Beifahrerin wurde auf zurückgelegter Strecke kurz mitgeschleift, bevor sie auf der Straße zum Liegen kam. Die 81-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Verkehrsunfall

Heringen. Am Donnerstag (04.05.), gegen 4.15 Uhr, stand ein 62-jähriger Mann aus Heringen mit seinem Pkw auf der L3255 und sicherte einen Schwertransport mittels Warnlicht ins Friedewalder Gewerbegebiet ab. Aus Herfa kommend befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die L3255 in Richtung Friedewald und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug des 62-Jährigen. Das Fahrzeug des 40-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer dieses Fahrzeugs wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

