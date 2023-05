Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Sportlerheime - Diebstahl von Holz

Fulda (ots)

Einbrüche in Sportlerheime

Kalbach/Neuhof. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (03.05.) in ein Sportlerheim in Oberkalbach ein. Dabei beschädigten sie mehrere Türen auf dem Gelände und schlitzten die Plane eines dort geparkten Lkw auf. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Auch ein Sportlerheim in Neuhof-Hattenhof war zwischen Samstag (29.04.) und Mittwoch (03.05.) Ziel Unbekannter. Sie brachen die dortige Tür der Grillhütte auf und flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.600 Euro. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Holz

Eiterfeld. Zu einem Holzdiebstahl kam es zwischen Freitag (28.04.), 13 Uhr, und Samstag (29.04.), 14 Uhr, auf dem Gehölzschnittsammelplatz in der Gemarkung von Leimbach. Der oder die unbekannten Täter drangen auf das abgeschlossene Gelände und zerlegten dort abgelagerte Baumstämme. Der Abtransport erfolgte vermutlich mittels eines einachsigen Anhängers sowie Traktors. Nach ersten Einschätzungen wurden rund drei Festmeter Hartholz im Wert von rund 250 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0 entgegen.

