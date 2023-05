POL-OH: Großkontrolle und Aktionstag zum Thema "Großraum- und Schwertransporte mit Dauererlaubnissen"

Fulda (ots) - Einbrüche in Sportlerheime Kalbach/Neuhof. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (03.05.) in ein Sportlerheim in Oberkalbach ein. Dabei beschädigten sie mehrere Türen auf dem Gelände und schlitzten die Plane eines dort geparkten Lkw auf. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Auch ein Sportlerheim in Neuhof-Hattenhof war zwischen Samstag (29.04.) und Mittwoch (03.05.) Ziel ...

mehr