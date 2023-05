Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnung - Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle - Motorroller gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Nentershausen. Am Donnerstagabend (04.05.) wurde ein 82-jähriger Mann aus Nentershausen Opfer eines Trickdiebstahls. Nach derzeitigen Erkenntnissen klingelten gegen 18.30 Uhr zwei ihm unbekannte Frauen an seiner Haustür, gaben an dringend Hilfe zu benötigen sowie hungrig und durstig zu sein. Die Eine lenkte ihn in der Folge gezielt ab, was die Zweite ausnutzte, um mehrere hundert Euro Bargeld zu stehlen. Der Mann beschreibt die Frauen folgendermaßen: Täterin 1: circa 160 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, dickliche Figur, schwarz gekleidet / Täterin 2: circa 170 cm groß, 50 bis 60 Jahre alt, blonde Haare. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle

Heringen. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (04.05.) verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von circa 4.000 Euro von einer Baustelle an der L3306 bei Kleinensee. Außerdem beschädigten die Täter einen Radlader und eine Teermaschine. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Bebra. In der Nacht auf Donnerstag (04.05.) stahlen Unbekannte in der Heidaustraße einen silbernen Motorroller des Herstellers Madass mit dem amtlichen Kennzeichen ROF-B 701 im Wert von circa 300 Euro. Das Zweirad stand auf einer Rasenfläche hinter einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

