Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher steigen in Wohnung ein

Hemer (ots)

Über ein Fenster stiegen Unbekannte am Montag zwischen 15:00 und 22:00 Uhr in eine Wohnung in der Mendener Straße ein. Die Einbrecher durchwühlten in der Folge die gesamte Wohnung. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise können unter 02372/9099-0 an die Polizeiwache in Hemer gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell