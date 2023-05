Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall unter Alkoholeinwirkung mit E-Scooter

Fulda (ots)

Am Sonntag, dem 07.05.2023 ereignete sich kurz nach Mitternacht ein Verkehrsunfall in der Straße An St. Kathrin / Ecke Haimbacher Straße, bei dem ein 27-jähriger E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fremdeinwirkung mit seinem unversicherten Elektrokleinstfahrzeug zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt der Fahrer Schürfwunden und Prellungen am Kopf, die im Klinikum Fulda behandelt werden mussten. Durch die aufnehmenden Beamten wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Fahrzeuges angeordnet. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

