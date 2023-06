POL-PPRP: Beziehungsstreit eskaliert

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Sonntag, dem 04.06.2023, wurde ein 20-Jähriger in einem Café in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein von insgesamt drei unbekannten Tätern angegriffen. Einer der Täter verletzte den Geschädigten mit einer Eisenstange, so dass dieser zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Neben dem 20-jährigen Geschädigten konnte später ...

