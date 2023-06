Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrerin eines Krankenfahrstuhls tödlich verunglückt

Freiburg (ots)

Eine 58-jährige Fahrerin eines elektrischen Krankenfahrstuhls befuhr am Donnerstag, 08.06.2023, gegen 15:20 den Wanderweg "Unterer Wiesenhaldenweg" von Maulburg in Richtung Langenau. An einer Engstelle, die für ihr Fahrzeug zu schmal war, fuhr sie zu weit rechts, geriet mit dem Hinterrad in die steil abfallende Böschung und stürzte etwa drei Meter den Abhang hinunter. Hierbei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Für Rettung und Bergung waren Feuerwehr, Bergwacht, Notarzt, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber im Einsatz.

