Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verletzter Motorradfahrer nach Unfall

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (21.06.2023, gegen 17:00 Uhr) kam es auf der Königstraße in Remscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann (55) schwere Verletzungen erlitt. Der Remscheider fuhr mit seiner Honda auf der Königstraße in Richtung Remscheid-Hasten. Als in Höhe der Bushaltestelle Königstraße Mitte eine 30-Jährige mit ihrem VW Passat rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fuhr, kollidierte der VW mit dem Motorrad. In der Folge gerieten die Honda samt Fahrer in den Gegenverkehr und stießen mit dem Dacia Sandero eines 52-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Königstraße im Bereich der Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (ar)

