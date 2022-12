POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Unterschwarzach: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer gefährdete am Mittwochmorgen drei Kinder in Unterschwarzach. Gegen 7.20 Uhr standen drei Kinder im Alter von circa 12 bis 13 Jahren an einer Fußgängerampel in der Hauptstraße in Unterschwarzach. Laut einer Zeugin fuhr der Tatverdächtige aus Richtung Oberschwarzach kommend mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Fußgängerampel zu. Trotz der für ihn roten Ampel bremste der Tatverdächtige seinen Opel nicht ab. In der Mitte der Straße wurden die drei Kinder auf den Opel aufmerksam und sprangen zurück wodurch sie einen Zusammenstoß mit dem Auto verhinderten. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können. Insbesondere werden die drei, durch den Fahrer gefährdeten Kinder, gesucht. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Walldürn: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Weil eine bisher unbekannte Person vermutlich nicht aufpasste, streifte er oder sie am Mittwochabend in Walldürn einen geparkten Pkw und setzte anschließend seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 17 Uhr befuhr der oder die Tatverdächtige mit seinem dunklen Kombi die Untere Vorstadtstraße. Hier touchierte er, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke KIA. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Adelsheim: PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Weil ein Lkw-Fahrer vermutlich nicht aufpasste, streifte er am Mittwochmorgen einen geparkten Pkw in Adelsheim und flüchtete im Anschluss. Ein 69-Jähriger kehrte nach seinen Einkäufen, gegen 10 Uhr, zu seinem geparkten Pkw in der Marktstraße zurück. Dort stellte er mehrere, tiefe, orangefarbene Kratzer an der Fahrerseite seines Seat fest. Nach den bisherigen Ermittlungen muss es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw handeln, welcher in entgegengesetzter Fahrtrichtung am geparkten Pkw vorbeigefahren ist. Der Sachschaden am Pkw wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

Hardheim: Person mit Traktor gefährdet - Zeugen gesucht

Knapp am Kopf einer Fußgängerin rauschte der Pflug eines Traktor am Mittwochmorgen bei Hardheim vorbei. Die Frau war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Hunden auf einem Radweg zwischen Hardheim und Schweinberg Gassi als ein Unbekannter sie mit seinem Traktor passierte. Obwohl er eine Fußgängerin passierte verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht. Dabei schwankte der angehängte Pflug des Trekkers aus und verfehlte die Hundehalterin nur knapp. Zeugen die Angaben zum Traktor oder Fahrer machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Höpfingen: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Schwer verletzt wurde eine 39-Jährige als sie am Mittwochmittag bei Höpfingen mit ihrem Ford gegen einen Baum prallte. Die Frau war gegen 13 Uhr mit ihrem Auto auf der Landesstraße 577 von Walldürn nach Waldstetten unterwegs, als sie vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen kippte der Ford Focus um und kollidierte mit einem Baum. Die Frau wurde schwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Focus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuift sich auf etwa 10.000 Euro. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L577 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

