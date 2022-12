POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2022

Heilbronn: Mit Schreckschusswaffe geschossen

In der Nacht auf Donnerstag schoss ein 42-Jähriger in Heilbronn-Böckingen mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Der Mann war gegen 0 Uhr in der Keilstraße unterwegs und führte die Waffe unberechtigt bei sich. Bei der Kontrolle des 42-Jährigen konnten die Beamten auch Munition auffinden. Die Waffe selbst wurde in unmittelbarer Nähe zu dem Mann, auf dem Boden liegend, aufgefunden. Sowohl die Schreckschusswaffe als auch die Munition wurden durch die Polizisten beschlagnahmt. Der 42-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Pizzaria und Metzgerei wurden Ziel von Einbrechern

Bisher Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Pizzaria und eine Metzgerei in Heilbronn ein. Der oder die Täter stiegen über ein Fenster in eine Pizzaria in der Weinsberger Straße ein und brachen in einem Nebenraum mehrere Schubladen auf. Anschließend entkamen die Täter mit einer geringen Menge Bargeld. In der selben Nacht verschafften sich bisher Unbekannte Zutritt zu einer Metzgerei in der Kernerstraße. Hier gelangten der oder die Täter über die Eingangstür ins Innere des Gebäudes und öffneten diverse Schränke. Auch hier konnten der oder die Einbrecher mit erbeutetem Bargeld im dreistelligen Eurobereich fliehen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Erlenbach: Unfall bei Glatteis - Eine Person verletzt

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 2126 bei Weinsberg. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem LKW mit Tieflader gegen 16 Uhr die K2126 in Richtung Erlenbach. Vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er auf gerader Strecke ins Schleudern, wobei der Anhänger quer über die Gegenfahrbahn rutschte. Hier kollidiert er frontal mit dem VW eines 18-Jährigen der ordnungsgemäß in die entgegengestezte Richtung fuhr. Nach dem Zusammenstoß kam der LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend, auf der linken Fahrzeugseite, im Grünstreifen zum Liegen. Der Anhänger löste sich nicht von der Zugmaschine und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

