Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Zweiflingen-Friedrichsruhe: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

3.600 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch bei Zweiflingen. Die 26-jährige Fahrerin eines Renaults war gegen 6.20 Uhr auf der Landesstraße 1050 von Sindringen in Richtung Friedrichsruhe unterwegs. Dort wurde sie von einem größeren roten Auto überholt, das beim Wiedereinscheren den Renault an der linken Fahrzeugfront streifte. Die Frau versuchte noch nach rechts auszuweichen und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr sie mit ihrem Pkw einen Leitpfosten. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Daher sucht das Polizeirevier Öhringen Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem roten Fahrzeug mit ortsfremden deutschen Kennzeichen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Mulfingen: Pkw überschlagen - Totalschaden

10.000 Euro Schaden entstanden am Mittwochnachmittag bei Mulfingen, als sich ein 29-Jähriger mit seinem VW Polo überschlug. Der Mann befuhr gegen 16 Uhr die Landesstraße 1022 in Richtung Jagstberg, als er vermutlich aufgrund von Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort überschlug sich das Fahrzeug in einem anliegenden Feld. An diesem entstand Flurschaden. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell