Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Räuberischer Diebstahl - Zweiter Täter identifiziert und festgenommen

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft am Berliner Platz in Heilbronn am Mittwoch, den 16. November (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5375319 ) konnte der zweite, zunächst unbekannte Täter identifiziert und festgenommen werden. Nachdem ein Augenzeuge den Tatverdächtigen wiedererkennen konnte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn vom Amtsgericht Heilbronn Haftbefehl erlassen, auf Grund dessen der 23-Jährige am 11. Dezember durch die Bundespolizei auf dem Areal des Heilbronner Hauptbahnhofs festgenommen werden konnte. Der Tatverdächtige wurde am 12. Dezember einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt, welcher den weiteren Vollzug des Haftbefehls anordnete. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell