Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Holdorf +++ Sperrung der Autobahn 1

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 14. September 2022, 11:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Holdorf entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Mann aus der Ukraine mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage reagierte er im Baustellenbereich zu spät auf das verkehrsbedingte Abbremsen vorausfahrender Verkehrsteilnehmer. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich er mit seinem Zug nach rechts aus und kam in Schräglage auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der 47-Jährige blieb unverletzt. An der Sattelzugmaschine und dem Sattelanhänger entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Die Bergung erfolgte erst in den Abendstunden. Dafür musste die Richtungsfahrbahn Bremen zwischen 20 Uhr und Mitternacht gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell