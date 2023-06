Polizei Wuppertal

POL-W: W Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Krankenhaus

Wuppertal (ots)

Am Freitagmittag, 23.06.2023 kam es auf einer Station in einem Krankenhaus an der Carnaper Straße zu einer vermeintlichen Bedrohung. Gegen 11:25 Uhr ging ein Notruf auf der Leitstelle ein. Ein 47-jähriger Patient, der im Besitz einer Schusswaffe sein soll, gab an, diese einzusetzen, wenn er nicht behandelt würde. In der Folge waren Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Erste eintreffende Polizeibeamte begaben sich unverzüglich in das Krankenhaus und sicherten die Person widerstandslos. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und des Behandlungsraumes fanden die Polizisten keine Schusswaffe auf. Der 47-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut des Ordnungsamtes übergeben. Es wird geprüft, ob die Person einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt wird. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zu dem Tatablauf hat das zuständige Kommissariat übernommen. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell