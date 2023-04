Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230425-1: Motorrad aus Garage entwendet

Hürth (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Montag (24. April) ein Motorrad aus einer Garage in Hürth entwendet haben soll. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen brachen der oder die Täter das Tor der Garage an der Bonnstraße zwischen 18 Uhr (Sonntag, 23. April) und 7 Uhr (Montag, 24. April) auf. Anschließend entwendeten die Unbekannten das Zweirad des Herstellers KTM. Der Geschädigte alarmierte die Polizei als er den Diebstahl seines Motorrads bemerkte. Polizisten sicherten Spuren am Tatort. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell