Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230421-5: Polizei zieht Fahrerin und Fahrer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr

Pulheim und Wesseling (ots)

Verdacht des Betäubungsmittelkonsums in beiden Fällen nicht ausgeschlossen

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag (20. April) einen Autofahrer in Pulheim und eine Autofahrerin in Wesseling aus dem Verkehr gezogen. Beide fuhren ihre Fahrzeuge ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem zeigten sie Verhalten, das auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließ.

In Pulheim fiel den Beamten gegen 14.30 Uhr bei einer Geschwindigkeitsmessung ein Autofahrer (37) auf, der mit seinem blauen Ford auf der Johannisstraße zu schnell fuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur keine Fahrerlaubnis besitzt, sondern auch deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt entnahm. Weiterhin untersagten sie dem Mann die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

Gegen 16 Uhr bemerkten Polizeibeamte in Wesseling auf der Landesstraße (L) 300 eine 30-jährige Autofahrerin. Ihnen war bekannt, dass die Dame keine Fahrerlaubnis hatte. Als die Beamten der Fahrerin eines Peugeots folgten, um sie zu kontrollieren, beschleunigte diese ihren Wagen und bog an der Kreuzung von L 300 und Rheinstraße trotz einer roten Ampel nach rechts ab. Wenige Meter nach der Einmündung parkte die 30-Jährige ihren Wagen, kletterte auf den Beifahrersitz und stieg dann aus dem Auto. Die Fahrerin zeigte ebenfalls typisches Verhalten für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Speicheltest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis, Amphetamin und Kokain, so dass die Beamten eine Blutprobe anordneten. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel der 30-Jährigen sicher und untersagten ihr das Fahren mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Die Ermittlungen hat in beiden Fällen das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell