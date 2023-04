Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230421-2: Betrüger stehlen Bargeld und Schmuck

Kerpen (ots)

Täter verschafften sich unter Vorwand Zutritt zum Haus

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Mann und einer Frau. Den bislang Unbekannten wird vorgeworfen, sich unter einem Vorwand am Donnerstagabend (20. April) Zutritt zum Haus einer Kerpenerin (82) verschafft und Schmuck sowie ihr Portemonnaie entwendet zu haben.

Laut Aussage der Geschädigten sei der Mann etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 175 bis 180 Zentimeter groß. Er habe eine schlanke Figur und schwarze Haare, die bis zum Ohr reichen und im Nacken kurz geschnitten sein sollen. Zur Tatzeit soll er eine blaue Jeans, eine schwarze Sweatjacke mit Reißverschluss und weiße Turnschuhe der Marke Nike getragen haben. Die gesuchte Frau sei zwischen 18 und 20 Jahre alt und ungefähr 170 Zentimeter groß. Ihre Haare seien laut Zeugenaussage schulterlang und blond gewesen. Zur Tatzeit soll sie mit einer beigen Hose und einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein.

Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit geben können. Diese nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen soll die 82-Jährige einige Möbelstücke bei einer Onlineplattform zum Verkauf angeboten haben. Die beiden Täter hätten einen Termin mit der Kerpenerin vereinbart, um die Inserate anzuschauen. Unter diesem Vorwand sollen die Gesuchten gegen 18 Uhr an der Wohnungstür an der Straße "Auf dem Bauer" geklingelt haben. Während der Mann die Seniorin und ihren Sohn (53) in ein Gespräch verwickelte, soll die Frau sämtliche Räume der Wohnung durchsucht haben. Als die mutmaßlichen Betrüger die Wohnung gegen 18.30 Uhr verließen, sei der Geschädigten aufgefallen, dass Schmuck und ihr Portemonnaie fehlten. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell