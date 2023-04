Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230420-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen

Am Mittwochnachmittag (19. April) ist ein Autofahrer (58) bei einem Zusammenstoß mit einem Citroen in Pulheim schwer verletzt worden. Seine Beifahrerin (22), die Fahrerin des Citroen (36) sowie deren zwei Kinder (3, 2) verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten und brachten sie in naheliegende Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 36-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Landesstraße (L) 93 in Fahrtrichtung Sinnersdorf unterwegs gewesen sein. Der 58-Jährige sei gleichzeitig mit seinem DACIA in entgegengesetzter Richtung gefahren. An der Einmündung von L 93 und Hahnenstraße soll die Fahrerin des Citroen nach links auf die Hahnenstraße abgebogen sein. Dabei kollidierte ihr Auto mit dem DACIA.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Unfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

