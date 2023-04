Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230419-5: Alkoholisierte Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall

Frechen (ots)

Blutprobe angeordnet

Polizisten haben in Frechen in der Nacht zu Mittwoch (19. April) eine flüchtige Autofahrerin (37) gestellt. Sie soll gegen mehrere Verkehrsschilder gefahren sein und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 3 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der 37-Jährigen sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Beschuldigte gegen 1 Uhr mit ihrem Auto mindestens über zwei Verkehrsschilder am Kreisverkehr der Straßen "An Sankt Maria Königin" und "Uesdorfer Straße" gefahren sein. Zeugen berichteten, die Fahrerin habe nach der Kollision ihre Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Polizisten erblickten kurze Zeit später eine Verdächtige, die im Fliederweg vor ihrem stark beschädigten Mazda stand. An der Unfallörtlichkeit sichergestellte Fahrzeugteile könnten zu dem Schaden am Auto passen. Die 37-Jährige räumte den Unfall gegenüber den Polizisten ein. Derzeit ermitteln Beamte des Verkehrskommissariats, ob die Frau bereits vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell