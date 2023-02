Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall wegen Niesen

Jena (ots)

Montagabend ereignete sich auf der Karl-Marx-Allee ein Verkehrsunfall. Ein Pkw Suzuki kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Bei der anschließenden Aufnahme wurde der 79-jährige Fahrer zum Unfallhergang befragt. Hier gab dieser an, als er sich auf der Überfahrt von Lobeda Ost nach Lobeda West befand, einen Niesanfall gehabt zu haben. In Folge dessen habe er die Kontrolle über seinen Pkw verloren und sei dann mit dem Verkehrsschild kollidiert. Der Pkw war derart beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Fahrer wurde zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

