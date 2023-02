Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw beschmiert

Jena (ots)

Zeugen teilten am Montagabend eine auffällige männliche Person am Engelplatz mit. Augenscheinlich versuchte der Mann gerade ein Fahrrad zu entwenden. Zwar bestätigte sich dieser Verdacht nicht, dafür konnte aber eine andere Straftat geklärt werden. Der 28-Jährige, welcher bereits am Nachmittag auffiel, hatte mit einem Permanentmarker einen Pkw beschmiert. Auch konnten im Nahbereich zwei beschmierte Briefkästen festgestellt werden. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zur Unterbindung weitere Straftaten wurde der 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Am heutigen Tag erfolgt seitens der Staatsanwaltschaft die Vorführung bei einem Haftrichter, da der junge Mann gegen Auflagen verstoßen hat.

