POL-PDMY: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mendig (ots) - Am vergangenen Donnerstag, den 24.11.2022 wurden mehrere Wohnungseinbrüche im Dienstgebiet der Kriminalinspektion Mayen verübt. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen 14.00 und 20.00 Uhr ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses in der Bergstraße in Thür auf und gelangten so ins Haus. Die einzelnen Räume des Anwesens wurden von ...

mehr