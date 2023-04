Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230421-1: Auto kollidierte mit Baum - Zwei Schwerverletzte

Wesseling (ots)

Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Urfeld zeitweise gesperrt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am späten Donnerstagabend (20. April) ein Autofahrer (61) in Wesseling mit einem Ford gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden der 61-Jährige sowie ein Mitfahrer (58) schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten und brachten beide Männer in Kliniken. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23.40 Uhr fuhr der 61-Jährige in einem S-Max mit einem 58-Jährigen auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Kronenweg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Gehweg sowie eine Grünfläche und kollidierte mit einem Baum.

Einsatzkräfte sperrten die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Urfeld für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme. Polizisten nahmen persönliche Gegenstände des Fahrers zwecks Eigentumssicherung mit zu einer Polizeiwache. Ein Transportunternehmen schleppte das beschädigte Auto ab. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell