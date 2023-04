Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230420-2: Fahndung nach flüchtigem Tankstellenräuber

Hürth (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Polizisten haben am Mittwochabend (19. April) in Hürth die Fahndung nach einem flüchtigen Tatverdächtigen aufgenommen. Der Unbekannte soll zuvor einem Mitarbeiter (59) einer Tankstelle einen Reizstoff ins Gesicht gesprüht und anschließend Geld vom Verkaufstresen entwendet haben. Der schlanke Mann soll zwischen 20 und 25 Jahren alt und etwa 180 bis 190 Zentimeter groß sein. Zur Tatzeit habe er eine dunkle Jogginghose mit weißem Pumaemblem, weiße Turnschuhe, einen grauen Pullover und eine dunkelblaue Kappe getragen.

Hinweise zum Täter nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte gegen 23 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Luxemburger Straße betreten haben. Nach dem Kauf eines Getränks habe er unvermittelt dem Angestellten mit einem Reizstoff in das Gesicht gesprüht. Zeitgleich soll der Täter mit der anderen Hand über den Tresen gegriffen und Münzgeld eingesteckt haben. Trotz eingeschränkter Sicht habe der Mitarbeiter erkennen können, dass der Unbekannte zu Fuß in Richtung Kölnstraße gelaufen sei.

Kriminalbeamte suchten unverzüglich den Tatort auf und sicherten Spuren. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell