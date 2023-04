Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230421-3: Mit Anscheinswaffe im Hosenbund eingekauft - Polizisten stellen Drogen in der Wohnung eines Verdächtigen sicher

Wesseling (ots)

Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Am Donnerstagnachmittag (20. April) haben Polizisten bei der Durchsuchung der Wohnung eines Verdächtigen (25) in Wesseling Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sichergestellt. Zeugen meldeten den 25-Jährigen, der mit einer Waffe im Hosenbund in einem Lebensmittelgeschäft eingekauft haben soll.

Gegen 16 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf den verdächtigen 25-Jährigen. Polizisten umstellten kurze Zeit später die Wohnung des jungen Mannes in der Hubertusstraße und forderten ihn auf, unbewaffnet herauszukommen. Der Verdächtige folgte den Anweisungen der Polizisten und sagte, dass es sich nur um eine Spielzeugwaffe handele. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnung und fanden insgesamt zwei täuschend echt aussehende Spielzeugpistolen. In der Wohnung fiel ihnen zusätzlich ein starker, typischer Geruch von Betäubungsmitteln auf, der aus dem Zimmer eines 35-jährigen Mitbewohners kam. Auch dieses Zimmer durchsuchten die Polizisten und stellten neben Betäubungsmitteln auch Bargeld und Handys sicher.

Gegen den 35-Jährigen und zwei weitere Männer (26, 52), die sich im Zimmer aufhielten, ermitteln nun die Beamten des Kriminalkommissariats 13 wegen möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den 25-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens einer Anscheinswaffe. (hw)

