POL-GE: Raub unter Jugendlichen durch Zeugen verhindert

Am Montag, 03.04.23 um 17:00 Uhr wartete ein 12-jähriger Gelsenkirchener an der Vinckestraße in Buer auf die Straßenbahn. Hier wurde er von zwei 13- und 14-jährigen Jungen in eine Häuserecke gedrängt. Sie drohten ihm Schläge an. Als sie gerade seine Taschen nach Wertgegenständen durchsuchen wollten, wurden sie durch einen Zeugen daran gehindert. Ein 53-jähriger Gelsenkirchener Polizeibeamter hatte das Geschehen in seiner Freizeit beobachtet und stellte die Täter zur Rede. Dadurch konnte er den Raub verhindern. Die Minderjährigen wurden nach Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei an ihre Eltern übergeben.

