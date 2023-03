Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter bedrängt 13-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Dienstag, den 14.02.2023, in der Gütlestraße ereignet hat. Ein unbekannter Mann griff ein 13 Jahre altes Mädchen auf Höhe des Gütle-Spielplatzes an und drückte sie unvermittelt gegen die Hauswand. Nachdem sich die 13-Jährige zunächst aus dem Griff des Unbekannten befreien und flüchten konnte, holte sie der Mann kurz darauf erneut ein und drückte das Kind nochmals gegen eine Hauswand, ehe er von ihr abließ. Zu dem unbekannten Mann ist der Polizei lediglich bekannt, dass er etwa 180 Zentimeter groß war, braune Augen hatte und schwarze Kleidung trug.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen an diesem Tag Verdächtiges im Bereich des Gütle-Spielplatzes aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

