POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Frau überweist mehrere tausend Euro an WhatsApp-Betrüger (23.03.2023)

Singen (ots)

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, hat eine Frau am vergangenen Dienstag mehrere tausend Euro an einen WhatsApp-Betrüger überwiesen. Die 67-Jährige erhielt zunächst eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als Sohn aus und machte der Frau weiß, dass sein altes Handy kaputt sei und er dringend Geld benötige. Sie solle die alte Nummer löschen und die neue Nummer in ihrem Mobiltelefon speichern. In gutem Glauben ihrem "in Not" geratenem Sohn zu helfen, überwies die 67-Jährige anschließend wie gebeten mehrere tausend Euro auf eine mitgeschickte litauische Bankverbindung. Erst als sie über die alte Nummer mit ihrem richtigen Sohn Kontakt aufnahm, flog der Betrug auf.

Um sich vor dieser aktuellen Betrugsmasche zu schützen, gibt die Polizei Tipps und Hinweise auf Ihrer Internetseite www.polizei-beratung.de:

Wenn Sie von Personen, die Sie kennen, über eine unbekannte Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Überprüfen Sie Ihren Kontakt: Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach, ob die Nachricht wirklich von ihr kommt.

Wenn Sie per WhatsApp oder andere Messenger um Geldüberweisungen gebeten werden, seien Sie immer misstrauisch. Nachfragen schützt vor Betrug.

